Quatro tabacarias são autuadas por irregularidades durante operação 'Fecha Bar' em Suzano

Quatro tabacarias foram autuadas por irregulares administrativas durante a operação ‘Fecha Bar’, em Suzano. Destes, três foram fechados e um interditado. A atividade foi realizada, no final de semana, nos bairros do Jardim Varan, Cidade Boa Vista, Jardim São Bernardino e Miguel Badra. O balanço da ação foi divulgado nesta terça-feira (24).

O objetivo da ação era o de fiscalizar o funcionamento de tabacarias no lado norte suzanense. Segundo a Polícia, o consumo de derivados do tabaco, como narguilé, era feito de maneira descontrolada por adolescentes nestes locais.

De acordo com a nota enviada, os locais vistoriados também foram alvo de denúncias de consumo e tráfico de entorpecentes. Em uma das vistorias, a polícia recapturou um foragido da Justiça. Na operação, também foi registrado apreensões de entorpecentes.

Entre as ações, a polícia frisa uma atividade realizada no Boa Vista. Sete adolescentes foram encontrados numa festa consumindo narguilé e bebida alcoólica. Todos foram encaminhados à Delegacia Central. Somente foram liberados após a chegada dos pais. Além disso, a polícia levou três homens, depois de se identificarem como organizadores do evento. Segundo a Polícia, eles foram autuados por descumprirem o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), referente ao uso de bebida alcoólica a menores.

No texto enviado pelo 32º BPM/M, a corporação também conta que em uma fiscalização, os policiais encontraram 28 porções de maconha e três pinos de cocaína. E que um foragido da Justiça foi recapturado.

A ação teve apoio da Força Tática, da Equipe do Canil da PM, da fiscalização da Prefeitura de Suzano, do Conselho Tutelar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).