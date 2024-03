Rocam captura foragido da Justiça e apreende espingarda em Suzano

Um homem, de 30 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso, nesta quarta-feira (27/), em Suzano.

O foragido tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Foi apreendido uma espingarda calibre.12 e três cartuchos intactos.

O homem foi abordado por trafegar com velocidade incompatível com a via.

Policiais Militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motos (Rocam) o abordaram na Estrada dos Fernandes, bairro Sete Cruzes.

O homem se identificou com outro nome, tentando enganar os agentes.

Depois acabou confessando que estava foragido do sistema prisional por tráfico de drogas em Minas Gerais. A espingarda calibre.12 foi encontrada enrolada em uma manta no banco traseiro do carro e os três cartuchos em uma mochila.

O suspeito disse que comprou a espingarda de um conhecido por R$ 1,5 mil. Ele não deu mais detalhes sobre a compra.

O homem permanece preso por conta do mandado de prisão em aberto e por porte ilegal de arma de uso restrito.

A espingarda e munições foram apreendidas e o automóvel recolhido ao pátio.