Romu detém suspeito após perseguição envolvendo caminhão roubado

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve, na última sexta-feira (21/08), um homem suspeito de envolvimento em um roubo de caminhão. A ocorrência teve início por volta das 17 horas, durante patrulhamento preventivo, quando os agentes receberam informações sobre um veículo que estaria relacionado a uma ação criminosa e entrava no município pela avenida Guilherme George, em Mogi das Cruzes, sentido avenida Jorge Bei Maluf.

Diante do alerta, a equipe se deslocou até o endereço indicado e conseguiu localizar o caminhão. Os agentes deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e iniciou uma fuga. O acompanhamento percorreu aproximadamente 200 metros, até que o caminhão colidiu com um automóvel e, posteriormente, com outro caminhão.

Após as colisões, o suspeito abandonou o veículo e tentou escapar a pé. Enquanto um dos agentes permaneceu no local para preservar a área, os demais integrantes da equipe iniciaram o acompanhamento. Depois de diligências, o homem foi localizado e detido sobre o telhado de uma residência.

Durante a abordagem, o acusado informou aos agentes que havia um segundo envolvido na ocorrência, que estaria utilizando um carro de cor vermelha. No interior do caminhão abandonado foi localizado um aparelho celular. Segundo o detido, o telefone pertenceria ao suposto comparsa.

O suspeito, o caminhão e os demais elementos relacionados à ocorrência foram encaminhados à Delegacia Central de Suzano, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a atuação dos agentes e a importância do patrulhamento preventivo para a identificação de veículos envolvidos em ocorrências. “Nossas equipes estão permanentemente atentas às informações que possam contribuir para a localização de veículos e pessoas relacionadas a crimes. Neste caso, a rápida resposta da Romu permitiu localizar o caminhão, acompanhar a fuga e deter um dos suspeitos, que foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis”, afirmou.