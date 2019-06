Tentativa de roubo a posto termina com suspeito morto na Rodovia Índio-Tibiriçá

Um confronto a tiros terminou com a morte de um suspeito de roubo durante a madrugada desta quinta-feira, 6, no bairro do Raffo, em Suzano. De acordo com a Polícia Civil, o homem morto tentou roubar um posto de combustível, localizado na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), na companhia de um comparsa - ainda não identificado -, que permanece foragido.

O embate teria ocorrido após um policial de folga tentar intervir a tentativa de assalto ao posto de combustível. Segundo a polícia, o agente estava no estabelecimento, pois verificava um defeito no veículo particular.

O registro do caso diz que o policial deu voz de prisão aos suspeitos e atirou, pois, um dos bandidos estaria com um revólver. Foi então que o confronto se iniciou. Mesmo baleado, o suspeito identificado como Mateus William Godoy Martins, de 26 anos, correu para tentar subir na moto do comparsa.

Novamente, o policial atirou e atingiu Martins, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo indivíduo fugiu de moto, mas não há confirmação se também foi ferido durante o confronto. A Polícia Militar enviou viaturas ao local, para dar apoio à ocorrência.

No Boletim de Ocorrência (B.O.) consta que duas armas foram recolhidas para análise: a pistola do policial militar .40 e um revólver calibre 38, o qual estava na posse de Martins. O caso segue sob investigação. A polícia deve analisar as câmeras de vigilância do posto de combustível, para confirmar os relatos dados pelo policial e testemunhas sobre o ocorrido.