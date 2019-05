Roubo no Miguel Badra termina com quatro presos; um era procurado pela PM

Quatro suspeitos foram presos em flagrante na noite de terça-feira (7), no bairro Miguel Badra, em Suzano, após terem roubado, possivelmente a mão armada, cinco pessoas em um comércio na Rua Izaias de Almeida. Um dos suspeitos era procurado pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), por volta das 19h, uma testemunha avisou os policias militares, que estavam em ronda pelo bairro, que pelo menos quatro indivíduos haviam acabado de realizar um assalto e empreendido fuga em um veículo próximo ao local.

Os policiais rapidamente encontraram o automóvel com as placas cobertas por jornal para dificultar a identificação, e após um breve momento de perseguição, os suspeitos foram parados pela polícia. Ao serem abordados, o condutor do veículo fugiu, sobrando três pessoas dentro do carro.

Após uma revista pelo interior do automóvel, foram encontradas uma arma de fogo carregada, calibre 38, garrafas de bebidas alcoólicas, caixas de munições, celulares roubados e R$ 455 em espécie. Os três suspeitos, ao serem indagados, afirmaram que tinham cometido o assalto ao estabelecimento. Pelo menos cinco pessoas tiveram seus pertences roubados.

O condutor de veículo que havia fugido foi encontrado minutos depois. O quarteto foi enviado à Delegacia onde foi constatado que um dos suspeitos estava sendo procurado pela PM. O motivo não consta no documento. O caso foi registrado no DP Central de Suzano.