Setor de Homicídios de Mogi identifica e prende dois suspeitos por morte de homem

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes identificou e prendeu dois suspeitos pela morte de um homem em 19 de junho deste ano. Segundo a polícia, a suspeita é que o motivo do crime tenha sido um "acerto de contas". A prisão dos indivíduos é de caráter temporário.

Após intensa investigação, a polícia identificou os suspeitos por meio do carro que foi usado para levar o corpo da vítima até a ribanceira, localizada na Estrada do Beija-Flor, em Mogi, onde foi deixado. O veículo era de um dos suspeitos.

Questionados sobre o crime, um dos suspeitos negou a prática de homicídio, no entanto, admitiu que emprestou o veículo para o outro suspeito. Já o segundo suspeito afirmou que o primeiro indivíduo matou a vítima.

Todos os policiais do SHPP trabalharam no caso.

Caso

Em 19 de junho deste ano, um homem foi encontrado morto, numa ribanceira, com sinais de violência, com ferimentos em todo o corpo, principalmente na cabeça e no rosto.