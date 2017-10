Suspeita de tráfico é presa próximo a escolas municipais do Jardim Colorado

Uma suspeita de tráfico de drogas foi detida após ser flagrada vendendo drogas próximo a duas escolas municipais do Jardim Colorado, em Suzano. No total, a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade apreendeu 94 pedras de crack e uma munição de pistola calibre .40. A corporação disse ainda que o dinheiro resultante da comercialização dos entorpecentes não foi localizado.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (15), na Avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Una. Os guardas faziam o patrulhamento nas redondezas de duas escolas municipais, quando suspeitou de um casal. Logo, a desconfiança aumentou devido à mulher ter saído correndo.

Quando a abordaram, os agentes municipais encontraram 41 pedras de crack e a munição. Também foram localizados mais entorpecentes, que estavam a dois metros de distância da dupla. O dinheiro proveniente da venda não foi encontrado.

De acordo com a GCM, o homem alegou ser usuário de drogas. Disse também que estava no local para comprar drogas, e que habitualmente pegava o produto com a suspeita.

Mesmo com as declarações, o casal foi encaminhado à Delegacia Central. Lá, o suspeito reiterou o que havia dito. A mulher chegou a afirmar ser usuária de drogas, porém, ela foi indiciada por tráfico de drogas.

Ainda segundo a corporação, a venda ilícita de drogas era feita a menos de 200 metros de duas escolas municipais.