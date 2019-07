Suspeito de roubar carro morre após troca de tiro com a polícia em Poá

Um suspeito morreu, no início da madrugada desta terça-feira (2), após trocar tiro com a Polícia Militar (PM) em Poá. O indivíduo estava dentro de um veículo de produto de roubo com mais dois suspeitos, que fugiram. O fato aconteceu na Vila Santo Antônio.

Por volta das 1h10, policiais receberam chamado para atender uma ocorrência de carro roubado na divisa entre Ferraz de Vasconcelos e Poá. No local, encontraram um veículo em alta velocidade no contra fluxo de uma via. Os policiais deram ordem de parada, mas três suspeitos que estavam dentro do veículo desobedeceram o sinal e fugiram.

Após perseguição, os suspeitos abandonaram o carro na Rua Herculano Duarte Ribas, na Vila Santo Antônio, em Poá, e fugiram a pé. Os policiais conseguiram encontrar os indivíduos, que atiraram contra a polícia. Houve troca de tiros.

Dois suspeitos fugiram, mas um foi detido após ser baleado. O suspeito foi socorrido para o Hospital de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. Com ele, foi apreendido uma arma calibre 38, com seis cartuchos. Mais outras duas armas, ambas pistola calibre 40 usadas pelos fugitivos, foram apreendidas.

O local foi periciado.