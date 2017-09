Suspeito de roubo de carga é detido na Vila Amorim em Suzano

A Polícia Militar (PM) deteve três pessoas sob a suspeita de participar de um roubo a carga de produtos eletrônicos, em Guarulhos. Destes, dois são adolescentes e foram reconhecidos pelas vítimas. As detenções ocorreram nesta terça-feira (26), na Vila Amorim, em Suzano. Segundo a polícia, o único maior de idade foi encaminhado à delegacia porque os produtos roubados estavam armazenados na casa em que ele reside. A carga roubada, segundo a PM, está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil.

O roubo aconteceu durante a manhã na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Guarulhos. Três assaltantes em um Fiat Uno conseguiram fechar um caminhão e dominaram motorista e o ajudante. Os bandidos mantiveram as vítimas reféns dentro do próprio caminhão. E somente os liberaram no Jardim Colorado.

Liberados do cárcere, as vítimas conseguiram informar sobre o roubo. A PM fez rondas na região, mas não localizou nenhum suspeito. No entanto, os policiais receberam informações de que a carga poderia estar escondida em uma casa situada na Vila Amorim.

No local citado, a polícia localizou a carga e soube que seriam de responsabilidade do filho da dona do imóvel. O suspeito citado foi encontrado, bem como os adolescente que praticaram o assalto. Além da carga, os policiais encontraram uma pistola de brinquedo, que foi utilizada no crime.