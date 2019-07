Suspeito é detido por tráfico de drogas em Itaquá

Um suspeito, de 16 anos, foi detido pela polícia por tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. Com ele, foram apreendidos 22 pedras de crack, 38 porções de maconha e 54 porções de cocaína, além de R$ 234. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (23).

Segundo um dos policiais que atendeu a ocorrência, por volta das 6 horas, realizava patrulha pela Avenida Gonçalves Dias, no Parque Marengo, quando encontrou dois indivíduos em atitude suspeita, um deles, com uma sacola na mão. Ao avistar os policiais, os suspeitos correram, mas um deles foi detido. Dentro da sacola do suspeito foi encontrado as drogas e o dinheiro.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá.