Suspeito é preso por tráfico de drogas em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta segunda-feira (11), um suspeito por tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. Com ele, foram encontrados 32 papelotes de cocaína, 15 trouxas de maconha, além de R$ 189.

Por volta das 9h30, policiais realizavam patrulhamento pela Rua Suzano, onde avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Ele tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais.

Em abordagem, foi encontrado com ele R$ 189 e anotações, aparentando ser as contas da venda de drogas. Em seguida foi realizado uma varredura no local e foi achado uma sacola com entorpecentes, sendo 32 papelotes de cocaína e 15 trouxas de maconha.

O suspeito confessou que estava traficando drogas há uma semana.