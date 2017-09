Suspeito finge ser corretor para roubar casa; dono do imóvel está desaparecido

A Polícia Militar (PM) prendeu, em Itaquaquecetuba, um suspeito de fingir ser corretor de imóveis para roubar uma residência em Guarulhos. De acordo com a Polícia Civil, o dono do imóvel roubado está desaparecido desde o início deste mês. A vítima teria permitido a entrada do assaltante após falsa promessa de uma avaliação da casa. A Polícia realiza diligências para apurar o possível encontro do corpo de Eugenes Pereira Fiuza, de 58 anos.

O suspeito do roubo e desaparecimento foi detido nesse domingo (17), no bairro Pequeno Coração, em Itaquá. Ele teria sido descoberto depois de uma denúncia anônima (190). A PM recebeu queixa sobre um homem armado, e que estava dirigindo um carro com o som alto.

A PM localizou o veículo citado. Quando abordado, o motorista disse pertencer a uma empresa que faz o transporte privado de pessoas. A informação, sobretudo, foi constestada. A polícia descobriu que o veículo pertencia a uma pessoa que desapareceu no dia 9 deste mês.

No registro do caso, o suspeito diz que conheceu Fiuza em uma 'feira do rolo'. A cidade em questão não foi divulgada. A conversa entre eles teria durado semanas, até que o assaltante surpreendeu a vítima ao chegar vestido de modo formal e dizendo ser corretor de imóveis.

À Polícia, o assaltante explicou ainda que conseguiu enganar Fiuza e ir até a casa dele com falsa promessa de avaliação do imóvel. Quando chegaram ao local, o suspeito viu uma quantia em dinheiro e o roubou. Em seguida, o bandido também teria aplicado um 'mata leão', com o objetivo de arrecadar mais dinheiro.

As informações sobre o caso apontam que o assaltante ameaçou e conseguiu pegar o cartão e senha bancária da vítima. E que fugiu levando objetos e o carro de Fiuza. Além disso, o suspeito admitiu que fez saques de um caixa eletrônico de Arujá.

Quando questionado por investigadores, o suspeito negou ter assassinado a vítima. No entanto, a reportagem do DS apurou que diligências estão sendo realizadas nesta segunda-feira (18), pois há informações de que o corpo de Fiuza possa ter sido encontrado, em Guarulhos.