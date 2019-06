Suspeito foge da PM e é detido transportando motor de carro de luxo

Perseguição a um carro suspeito terminou com a detenção de um homem, de 49 anos, na Rua José Carlos Rio Junior, no Jardim Brígida, em Ferraz de Vasconcelos, durante essa quinta-feira, 27. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo transportava o motor de um carro de luxo, sendo que tal objeto não tinha qualquer tipo de identificação, tampouco nota fiscal.

Segundo a polícia, o motorista percebeu que seria parado e iniciou fuga na Estrada João Gaspar Delgado. A fuga durou poucos minutos, já que, após 650 metros, o suspeito viu que não conseguiria fugir e parou o carro. Com ele, os policiais não localizaram nenhum tipo de item ilícito, mas ao verificarem o porta-malas encontraram o motor de um Kia Sportage - o modelo mais atual desse veículo pode chegar em até R$ 145 mil.

Em depoimento, o suspeito afirmara que comprou o motor de uma pessoa, o qual não teve o nome revelado. Disse ainda que ia até um desmanche em Guaianases, Zona Leste de São Paulo, para vender o motor por uma quantia de R$ 80.

De acordo com a PM, o veículo no qual o suspeito fugia estava com a documentação atrasada, portanto, ele iria ser apreendido. O caso foi registrado no distrito central da cidade.