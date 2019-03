Suspeitos furtam baterias de torre em Mogi

Dois suspeitos foram presos em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (11), após furtarem duas baterias do interior de uma torre de telefonia e internet. Os produtos estão avaliados em R$ 3,2 mil. O aconteceu em Mogi das Cruzes.

As baterias possuem GPS que indica a localização em tempo real. Diantes das informações, policiais militares encontraram os suspeitos trafegando dentro de um carro.

Após abordagem, foram encontradas no banco de trás do veículo as baterias, alicate e um pé de cabra, que foram usados para a prática do crime.

Os suspeitos negaram a ação. Eles afirmaram que trafegavam de carro pela região de Bráz Cubas, em Mogi, quando avistaram as baterias e os alicates e pensaram que estavam abandonados.

O suspeitos foram levados para a Delegacia de Itaquaquecetuba. A autoridade policial de plantão determinou prisão em flagrante.