Terceiro suspeito do massacre na escola Raul Brasil se apresenta no Fórum de Suzano

O terceiro suspeito de envolvimento no massacre na Escola Estadual (E.E) Raul Brasil, em Suzano, se apresentou no Fórum de Suzano na manhã dessa sexta-feira (15). O suspeito de 17 anos, chegou acompanhado da mãe, por volta das 10h40 e será ouvido por promotores do Ministério Público (MP).

Segundo informações da Polícia Miltar (PM), o suspeito já passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano.

A PM está em frente ao Fórum, dando apoio, em razão de possíveis represálias ao terceiro envolvido na participação de planejar o crime.