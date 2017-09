Transpetro e GCM encontram túnel usado para furtar combustível

A Transpetro e a Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba encontraram mais um local usado para furtar combustível de um oleoduto. Desta vez, a quadrilha usava uma casa situada na Estrada Pinheirinho Velho, no Parque Residencial Souza Campos. A Polícia Federal vai assumir as investigações para identificar os suspeitos. A informação sobre o caso foi divulgada nesta quarta-feira (13).

O local foi descoberto na manhã de segunda-feira (11). Funcionários da Transpetro acionaram a GCM. A suspeita era de que um novo imóvel estivesse sendo usado para furtar combustível de um oleoduto. A área foi isolada por causa do risco de haver uma explosão, em razão da quantia de combustível despejado no chão.

Segundo a GCM, a ocasião de isolamento acabou alertando duas pessoas que estavam dentro da casa. A dupla teria conseguido fugir pelos fundos do imóvel.

Recorrente

O caso mais recente de furto de combustível fica a aproximadamente quatro quilômetros de distância de onde, no dia 9 de agosto, um galpão usado para a mesma prática foi localizado. À época, a Polícia Civil teria disse que a estrutura montada pela quadrilha era, segundo eles, de primeira qualidade. Isso, porque as estacas de madeira firmando o túnel, bem como o diâmetro para que os suspeitos pudessem transitar pelo local eram bem executados.

Quando fora descoberto este imóvel, a Transpetro informou que estava colaborando com as autoridades competentes. Ressaltou que preza pela segurança das pessoas, do meio ambiente e de suas operações. Além disso, a empresa petrolífera destacou que qualquer suspeita de furto pode ser passada ao canal de comunicação (168), além de moradores vizinhos às instalações poderem contribuir enviando sugestões.