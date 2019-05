Três são presos por tráfico de drogas em Mogi; homens promovem confusão na cela

Dois homens e uma mulher, de 22 a 28 anos, foram presos sob suspeita de comercializar drogas no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. O grupo foi preso após denúncia anônima revelar a movimentação de narcotraficantes, em uma residência, na Rua Ana Ferreira de Oliveira. Na ocasião, investigadores, do 2° Distrito Policial (DP) de Bras Cubas, apreenderam anotações sobre a movimentação do crime organizado, celulares, porções de crack e cocaína, além de R$ 50.

Após receber informações sobre um imóvel usado por traficantes, os policiais seguiram ao endereço e conseguiram surpreenderam três pessoas. Segundo a polícia, o grupo foi flagrado tentando esconder dinheiro referente à venda de entorpecentes. Buscas foram realizadas e 25 papelotes de cocaína e 22 pedras de crack foram localizadas. Todos foram encaminhados à delegacia, já que havia indícios da participação dos três na atividade ilícita.

Confusão

De acordo com policiais ouvidos pela reportagem, os homens promoveram uma espécie de confusão ao ficarem sozinhos na cela. Ambos passaram a gritar insistentemente, o que obrigou os policiais a intervirem e solicitar que parassem. Foi então que os suspeitos passaram a ameaçá-los de morte, inclusive afirmando pertencer a uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas e no país.

O caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo, associar uma ou mais pessoas na atividade (tráfico) e resistência.