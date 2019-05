Treze pés de maconha são encontrados pela PM em Ferraz

Uma denúncia anônima levou policiais militares (PMs) a encontrarem treze pés de maconha, em uma casa, no Jardim Maria Cecília, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a polícia, o morador do imóvel foi encaminhado à delegacia e deve responder pela posse da planta.

A ação foi realizada por volta das 9h30. Policiais foram ao local, depois que denúncia apontou que um morador cultivava maconha. E que parte a plantação era vendida na região.

Segundo a polícia, o morador deixava a pequena plantação em cima do telhado. A respeito da atividade ilícita, o suspeito disse que embalava a droga em caixas de isopor. No entanto, ele negou que realizava a venda, pois as mudas eram para consumo próprio.

A PM informou também que o restante das porções relacionadas na denúncia não foram encontradas. Apenas um balde, com 13 mudas, foi apreendido. O caso foi registrado no distrito central da cidade. O rapaz foi liberado.