Trio é preso por roubo de veículo e associação criminosa em Mogi

Três homens foram presos em flagrante por suspeita de roubo de veículo e associação criminosa, nesta terça-feira (30), na rua Maria Almeida Vasques Néo, Sabaúna, em Mogi das Cruzes.



Policiais militares estavam em patrulhamento na região quando avistaram os dois suspeitos em um automóvel com a placa adulterada.

Foi dada ordem de parada e durante a vistoria no veículo, encontraram uma bolsa feminina com cartões bancários e dois simulacros de arma de fogo.

Ao serem questionados, os homens confessaram que tinham acabado de roubar uma Mitsubish. O carro foi encontrado abandonado próximo a região.



De acordo com as informações apuradas, os suspeitos, com a ajuda do terceiro indiciado, roubaram a Mitsubishi de uma mulher, de 48 anos.

A vítima prestou depoimento e contou que foi abordada quando chegava no seu trabalho.



Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao IML.

O caso foi registrado como roubo de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.