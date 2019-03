Vidraceiro agride companheira e prima em Itaquá

Um vidraceiro agrediu, na madrugada desta terça-feira (19), a companheira e a prima no bairro Vila Dolores, em Itaquaquecetuba. Segundo as vítimas, as agressões ocorrem frequentemente quando o suspeito chega bêbado em casa. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta da 1h10, policiais receberam chamado para atender uma ocorrência de briga de casal. No local, foi encontrado o vidraceiro, a esposa e a prima dele. Ambos estavam com ferimentos leves e foram levados para o Pronto-Socorro.

Após atendimento médico, os envolvidos foram para a delegacia. A esposa do agressor relatou que está com o companheiro há sete anos e que nos últimos dias o suspeito chega bêbado em casa, e a agride sem motivo. Segundo ela, nunca registrou os fatos, porém, na madrugada desta terça-feira o companheiro a ameaçava com uma faca. A prima do agressor tentou defender a mulher e também foi agredida.

A prima do vidraceiro confirmou as informações para a polícia. Contudo, o agressor disse que houve agressões mútuas entre o casal, sendo que a sua companheira teria dado uma "madeirada" em suas costas.

A polícia solicitou exame de corpo de delito e vai investigar o caso.