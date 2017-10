Vítima reage, bandidos atiram e acertam comparsa após roubo na Vila Urupês

Um assaltante invadiu e roubou uma residência, na Vila Urupês, em Suzano. Depois do crime, o vizinho da vítima reagiu e os bandidos tentaram matá-lo. Neste ataque, a Polícia Civil suspeita que um ladrão tenha sido baleado pelo próprio comparsa. Rondas continuam sendo realizadas em hospitais da região, com o intuito de localizar o ferido. A Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado e apreender um adolescente, de 17 anos.

O roubo ocorreu no domingo (1º), na Rua Alma Cabocla, na Vila Urupês. Um bandido aproveitou a chegada de um feirante para roubá-lo. Foram levados cartões bancários, documentos pessoais, joias e a quantia de R$ 1 mil. Quando fugia do local, o vizinho da vítima percebeu a movimentação e reagiu. Ele lutou com o ladrão por acreditar que a arma era de brinquedo. Porém, a atitude provocou a uma reação violenta deste suspeito e de outro comparsa, que atiraram ao menos quatro vezes, mas nenhum dos tiros atingiu a vítima.

Depois dos disparos, os suspeitos fugiram num Fiat Strada, uma motocicleta - características não informadas-, além de roubar um GM Celta, de cor azul. A informação sobre o assalto à residência foi repassada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Rondas foram feitas na região, até que, na Rua Tadeu José de Moraes, também na Vila Urupês, o Strada foi localizado. Segundo a polícia, o carro estava danificado, bem como havia um adolescente ao lado dele. Além disso, o automóvel tinha marcas de sangue na carroceria, o que reforça a possibilidade de que um ladrão tenha sido atingido pelo próprio comparsa.

A princípio, o menor de idade falou que também era vítima dos assaltantes. Disse que foi obrigado a levar os bandidos até a residência do feirante, inclusive descreveu que o crime teria sido cometido por três bandidos. Além disso, o adolescente contou ter ouvido os tiros, sendo novamente obrigado a dirigir. E somente ter parado após perder o controle e atingir a guia.

Mas, os relatos dados pelo adolescente foram confrontados, quando um familiar da vítima afirmou ter visto o jovem dentro da Strada aguardando a conclusão do roubo. Apesar da informação, a participação do menor de idade será apurada pela polícia.

Denúncias

A Polícia pede à população que qualquer informação sobre uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo seja notificada. Isto por causa da suspeita de que um integrante do bando de assaltantes tenha sido baleado.