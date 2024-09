4,3 mil vagas de estacionamento são 'disputadas' por 600 mil motoristas

O Alto Tietê conta com, pelo menos, 4,3 mil vagas de estacionamento rotativo, de acordo com os dados das prefeituras que responderam à reportagem. Em todo o Alto Tietê são cerca de 600 mil motoristas.

Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis responderam. As demais não retornaram até o fechamento da matéria.

A cidade de Suzano é a que mais tem vagas de estacionamento rotativo, com 1.890 vagas. As ruas em que se localizam estão disponíveis para consulta no decreto municipal nº 9.952/2023, publicado em agosto de 2023.

A utilização das vagas deve ser feita por meio de um tíquete físico ou digital da Zona Azul, seja por meio de talão ou do aplicativo “Estacionamento Fácil”. A utilização dos tíquetes é necessária de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

O valor da tarifa é de R$ 2 e o tempo de uso é de uma ou duas horas, a depender do trecho da via onde a vaga está localizada. A indicação do tempo é feita na placa de sinalização.

Mogi fica em 2º com 1.513 vagas de estacionamento rotativo na cidade. Essas vagas estão localizadas em 37 ruas da região central e em sete vias do distrito de Braz Cubas.

O pagamento da Zona Azul, de acordo com a Prefeitura, pode ser feito por aplicativo ou em parquímetros implantados próximos às vagas. A compra pode ser feita por cartões de débito e crédito.

O valor do tíquete varia de acordo com o tempo de estacionamento escolhido pelo motorista. O menor preço é de R$ 0,75 por 30 minutos e o maior é de R$ 3 por duas horas.

Em Itaquá, a Prefeitura informou que são 729 vagas disponibilizadas, sendo 644 de uso comum, 35 para idosos, 32 para pessoas com deficiência, sete de curta duração, sete para carga e descarga e quatro para embarque e desembarque.

Para utilizar o estacionamento rotativo, é necessária a compra de tíquetes em parquímetros ou pelo aplicativo Sigapay, onde é possível escolher pelo tempo de parada do veículo.

Os preços variam de acordo com o tempo de estacionamento, com R$ 1 sendo o valor de 30 minutos, R$ para uma hora e R$ 3 para 1h30. Em caso de irregularidade, o motorista recebe um aviso no mesmo dia da emissão pelo valor de R$ 10.

Idosos e pessoas com deficiência são isentas de pagamento por um período de até duas horas, desde que estejam exibindo no painel o cartão de identificação.

As vagas rotativas estão disponíveis na região central e nos bairros Estação, Vila Virgínia e Vila Zeferina.

Em Biritiba Mirim, são 215 vagas de estacionamento rotativo. Os motoristas podem utilizar esses espaços comprando um tíquete da Zona Azul com as monitoras nas ruas, no escritório da Zona Azul, em pontos de vendas e no aplicativo Estacionamento Fácil Biritiba. A Prefeitura de Guararema não disse quantas vagas são na cidade, mas informou que os motoristas podem utilizar o aplicativo Vaga Legal para comprar créditos e regularizar a situação dos carros estacionados. Os preços variam de R$ 1 a R$ 3, dependendo do tempo parado.

A administração de Salesópolis informou que não dispõe de vagas de estacionamento rotativo.

Número de carros

As cidades que responderam aos questionamentos referentes ao estacionamento rotativo contam com 601,5 mil veículos, de acordo com os números divulgados pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (DER-SP).

Isso significa que o número de vagas de estacionamento rotativo disponibilizadas pelas cidades é apenas 0,7% do número total de veículos ativos dos municípios.

O Detran informou que Mogi conta com 264,8 mil veículos; Suzano tem 148,1 mil; Itaquá tem 140 mil; Guararema tem 20,9 mil; Biritiba conta com 15,5 mil; e Salesópolis tem 12 mil.