844 mil veículos trafegam pelas rodovias da região durante o feriado

As rodovias do Alto Tietê registraram a passagem de 844.862 veículos durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, que aconteceu da última sexta-feira até terça-feira. A Rodovia Ayrton Senna (SP-70), nos trechos de Itaquaquecetuba e Guararema, registrou a circulação de 675.862 veículos. Já o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que atende cidades da região, contabilizou a passagem de 169 mil veículos. Os dados de tráfego de veículos da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, não foram divulgados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pela rodovia.

SP-70

A Concessionária Ecopistas, responsável pela SP-70, informou que nos pedágios do trecho de Itaquá e Guararema, em direção ao interior, foi registrado a passagem de 347.795 veículos. Já no sentido da capital paulista foram 328.067. A Ecopistas ainda esclareceu que contou com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), além da Polícia Rodoviária Estadual.

Rodoanel

No Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, que atende municípios do Alto Tietê, foi computado a circulação de 169 mil veículos entre a última sexta-feira e terça-feira. O dado foi divulgado pela SPmar, que administra o trecho do rodoanel.

Mogi-Bertioga

Os dados de veículos que trafegaram na Mogi-Bertioga, durante o feriado prolongado, não foram concedidos

pelo DER, responsável pela rodovia. No entanto, o DER disse que a SP-98 contou com reforço de policiamento da Polícia Rodoviária Estadual.

Polícia

A Polícia Rodoviária encerrou a Operação 'Revolução Constitucionalista 2019' nas rodovias da região. O foco das ações do policiamento rodoviário foi na fluidez do trânsito, fiscalização e prevenção criminal, com o objetivo de proporcionar mais segurança a todos os motoristas que transitaram pelas vias.

"Também foram intensificadas as ações educativas, em especial, a campanha educativa permanente 'Protegendo Vidas', que visa orientar pedestres, ciclistas e cavaleiros, bem como distribuir coletes refletivos para aumentar a visibilidade desses usuários mais vulneráveis a atropelamentos. Foram registrados 28 sinistros viários, sendo dez com vítimas que, por sua vez, geraram oito vítimas leves, três vítimas graves e nenhuma vítima fatal. Comparado ao feriado de 2018, houve uma redução aproximada de 200% no número de vítimas, sendo que o feriado deste ano ainda teve um dia a mais que em 2018", completou a nota.