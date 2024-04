Akimatsuri tem atrações culturais, gastronomia e exposição agrícola neste final de semana

Continua neste sábado (13) e domingo (14) o 37º Festival de Outono Akimatsuri com exposição agrícola, atrações artísticas, culturais e gastronômicas para os visitantes. O festival acontece no Centro Esportivo do Bunkyo, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas, sábado, e das 10 às 21 horas, no domingo.

Depois de um final de semana de movimento intenso, a expectativa do Bunkyo de Mogi das Cruzes, organizador do festival, para os quatro dias de evento é ultrapassar os 120 mil visitantes. “Recebemos muitos visitantes da região, Vale do Paraíba, Capital e outras cidades do interior e litoral. Quem veio gostou e disse que vai voltar para aproveitar o último final de semana”, ressaltou o presidente do Bunkyo e coordenador do Akimatsuri, Frank Tuda.

O retorno positivo dos visitantes deve-se ao cuidado da organização do festival com a montagem da infraestrutura que está melhor e com espaços de convivência ampliados, ampla programação artística no palco e na Vila Cultural japonesa, diversos estandes de serviços e uma praça de alimentação mais arejada e espaçosa, com mais de 40 opções de pratos orientais e variados, como massas, porções e lanches. A novidade é o blend de wagyu com wasabi. O wagyu é uma carne nobre japonesa que tem um gosto singular e vale a pena ser experimentada. Também serão servidos hambúrguer e espeto.

Atrações do Akimatsuri



O último final de semana do festival Akimatsuri tem atrações exclusivas para o público conferir, como o show do especial do cantor Joe Hirata com participação de Sara Braz e Felipe Anacleto, campeões do Karaokê World Championship (KWC) - Campeonato Mundial de Karaokê, que aconteceu no Panamá. O grupo Hanabi Soran também integra o show com apresentação de Yosakoi Soran, dança tradicional japonesa. Joe Hirata sobe no palco do Akimatsuri no sábado (13) às 20h30.

Já no domingo (14), a novidade é o concurso de cosplay, com uma programação especial e que conta com grandes nomes da cultura geek. A atração a partir das 11 horas. Quem quiser participar do concurso pode se inscrever na hora, a partir das 10 horas, por onde de chegada. A inscrição é gratuita e as premiações para os primeiros lugares serão em dinheiro.

Outras atrações também compõem a programação de palco do Akimatsuri, sem intervalos, reunindo os melhores grupos de danças japonesas e de taiko (tambores japoneses), cantores e bandas nikkeis. No sábado, às 16 horas, tem também o concurso de Miss e Mister Akimatsuri Júnior. A programação completa do festival pode ser conferida no site www.akimatsuri.com.br. Para quem aprecia a cultura e costumes mais antigos, uma Vila Cultural Japonesa foi montada no espaço e vai oferecer oficinas durante o dia todo de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, cerimônia do chá e outras atrações culturais. Vale lembrar que a área do palco é coberta e tem cadeiras para conforto e comodidade do público.



Exposição no Pavilhão Agrícola



Um setor que tem conquistado o visitante é o Pavilhão de Exposição Agrícola, decorado com cerca de 500 itens agrícolas da região, entre hortaliças, frutas, verduras e flores, de muitas variedades. E para quem gostar do que viu, pode levar para casa pagando preço de produtor. Praticamente quase todos os itens que estão à mostra também podem ser comprados. O Pavilhão de Exposição Agrícola está montado de frente para o torii (portal japonês), que dá acesso ao festival.



Ao sair do pavilhão, o visitante pode conferir todas as novidades do Centro de Negócios do Akimatsuri, com 150 estandes, divididos entre empresas prestadoras de serviços, automotivos, insumo agrícola, vestuário, alimentos, entre outros. Também tem um setor de mini-shopping dedicado à venda de importados, miudezas, utensílios para casa, uso pessoal, além dos melhores artesanatos produzidos por aproximadamente 80 artesãos da cidade.



E se depois de passear, se sentir aquela fome, é só o visitante ir até praça de alimentação para conferir o melhor da gastronomia oriental, com uma grande diversidade de pratos: yakissoba, udon, tempurá, gyoza, harumaki, takoyaki, oniguiri, yakitori, okonomiyaki, sushi, sashimi, hot roll, temaki e outros.



O 37º Festival de Outono Akimatsuri recebe financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultural de Mogi das Cruzes (LIC).