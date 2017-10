Alckmin entrega 7º novo trem para integrar Expresso Leste

A Linha 11-Coral recebeu nesta terça-feira (17) mais um trem para o Expresso Leste (Luz-Guianases). A entrega foi feita pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). No total, a região já recebeu sete novas composições para o serviço. Além disso, o tucano entregou mais um trem para a Linha 7 – Rubi (Luz – Francisco Morato).

A entrega dos trens foi feita na Estação Luz pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni. Eles também lançaram a 12ª Edição do projeto Livro Livre, de incentivo à troca e doação de livros entre os passageiros.

“Estamos entregando hoje mais dois trens da compra que fizemos de 65 composições novas. Entregaremos mais oito trens até dezembro. Nós vamos fechar o ano com 30 veículos novos, zero quilômetro”, comemorou Alckmin.

O governador descreveu a característica dos novos trens: “Cada composição tem oito carros, no total são 240 carros a mais. Trens com salão contínuo de passageiros, em que o usuário vai do primeiro ao oitavo carro com a composição em movimento. Além de conforto, segurança e ar-condicionado, os trens têm 30% a mais de motorização, com maior potência, frenagem, silêncio, iluminação interna e câmeras de vídeo. É o Governo do Estado investindo no transporte de alta capacidade e qualidade, que é a CPTM”, declarou Alckmin.

Monitores digitais internos para transmitir informações e notícias e equipamento eletrônico para reconhecimento do maquinista por meio de biometria, completam o pacote de equipamentos dos novos trens.

Linhas beneficiadas

Já a Linha 11-Coral é a mais movimentada, com cerca de 700 mil passageiros transportados por dia. Com 50,8 km de extensão; 24,2 km estão na capital, o chamado Expresso Leste percorre o trecho entre as estações Luz e Guaianases. Transporta cerca de 500 mil passageiros por dia. O trecho de Guaianases a Estudantes tem mais 26,6 km de extensão, por onde passam cerca de 200 mil passageiros por dia.

A linha 7 – Rubi é a mais longa mantida pela CPTM. Tem 60,9 Km divididos em dois trechos; o maior com 39 km, que vai da Luz até Francisco Morato, por onde circulam diariamente cerca de 395 mil passageiros, e outro, entre Francisco Morato e Jundiaí, com 21,5 Km e transporte de 30 mil passageiros/dia.

Livro Livre

A 12ª Edição da projeto Livro Livre acontece este ano entre os dias 23 e 27 de outubro. Inspirada na música “Deixa a Vida me Levar”, do compositor Zeca Pagodinho, o slogan da campanha deste ano é “Deixa o Livro me Levar” e sugere uma viagem pela literatura por meio da troca de livros entre os usuários.

Os usuários poderão retirar os livros gratuitamente em estantes itinerantes de doação e troca, na estações Luz, Vila Olímpia, Engenheiro Goulart, Santo André, Mogi das Cruzes, Suzano Piqueri, Caieiras e Ribeirão Pires.