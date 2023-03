Na semana passada, o Governo do Estado de São Paulo autorizou a elaboração de estudos que avaliam a viabilidade da desestatização da Sabesp.

A medida foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O impacto dessa decisão chega para os moradores com acesso aos serviços de saneamento básico. No Estado, a Companhia atende mais de 27 milhões de pessoas.

No Alto Tietê, são mais de 345 mil ligações de água e 270 mil de esgoto. O levantamento não é referente ao número de casas que recebem os serviços; por exemplo, em um condomínio pode haver uma única conexão para várias residências.

Entre os municípios verificados, Itaquaquecetuba é a cidade com mais conexões em água e esgoto, são 107 mil e mais de 70 mil, respectivamente.

Depois de Itaquá, a cidade com mais ligações é Suzano com 85 mil e 77 mil serviços em cada categoria. Ferraz de Vasconcelos tem 51 mil ligações de água e mais de 42 mil de esgoto.

Em Poá, os serviços oferecidos pela Sabesp ficam acima de 30 mil conexões em todo o município.

Diante dos dados, Arujá conta com 29 mil ligações na rede de abastecimento de água e 20 mil em esgoto. Nos mesmos serviços, Santa Isabel tem 12 mil e 8 mil junções.

Os números registrados para abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto ficam, em Guararema, entre 9 mil e 6 mil; em Biritiba-Mirim, entre 7 mil e 6 mil; e Salesópolis tem 4 mil e 3 mil ligações.

Entre as cidades verificadas pelo DS, Mogi das Cruzes é o segundo município com um número menor de ligações, com 3,6 mil de água e 510 de esgoto. A explicação para isso é que a Sabesp não opera todo o município, são só alguns bairros da divisa, o restante do serviço é prestado pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

O Alto Tietê tem 616 mil ligações de água e esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), segundo dados de 2021.