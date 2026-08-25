Alto Tietê registra 354 furtos de fios e cabos elétricos em 6 meses

O Alto Tietê registrou 354 furtos de fios e cabos elétricos entre janeiro e junho deste ano, pelo menos 13.893 metros, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).



As ocorrências foram registradas, em sua maioria, em escolas, hospitais, casas, vias públicas, chácaras, obras, igrejas, comércios e clínicas.



O furto de fios e cabos de energia é impulsionado pelo valor do metal no mercado. Em pesquisa realizada pelo DS, o quilo do cobre, matéria prima dos fios, varia entre R$ 40 e R$ 65. Segundo os dados da SSP, as 354 ocorrências foram divididas em metros (13.893), unidades (665), quilo (240) e medida não identificada.



Mogi das Cruzes registra o maior número de ocorrência da região, de 151. Em seguida está Suzano (66); Ferraz de Vasconcelos (32); Itaquaquecetuba (31); Arujá (23); Poá (18); Guararema (16); Santa Isabel (8); Biritiba Mirim (6); e Salesópolis (3).



Roubo ou furto de cabos elétricos é um crime grave. Segundo a Lei 15.181, sancionada em julho de 2025, a pena pode chegar a 15 de prisão. A Lei lista agravantes que aumentam a pena quando a atividade criminosa envolver equipamentos de energia, telefonia, transferência de energia, telefonia, transferência de dados ou transporte ferroviário e metroviário.