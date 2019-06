Apae de Poá receberá emenda de R$ 200 mil, anuncia Gian Lopes

O prefeito de Poá, Gian Lopes, o deputado federal Marcio Alvino e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, visitaram nesta tarde (3) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá (Apae), e durante a atividade foi confirmada a liberação de uma emenda de R$ 200 mil para o custeio da entidade. O parlamentar ainda anunciou para 2020 recursos para compra de uma van adaptada e um equipamento para o desenvolvimento do método PediaSuit, que é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança.



“Fico muito feliz com esse comprometimento do deputado federal Márcio Alvino com a Apae de Poá, que é uma entidade muito importante no município e que realiza um grande trabalho na nossa cidade. São 145 assistidos e eles agora além do apoio da Prefeitura de Poá, também podem contar com a parceria do deputado”, comentou o prefeito Gian Lopes.



De acordo com Marcio Alvino, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes, ele tem um o compromisso com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de todo o Estado de São Paulo e a visita foi uma forma de reforçar seu empenho junto à Apae de Poá. “Estou muito impressionado com o trabalho realizado aqui e tenho certeza que o recurso destinado neste ano será muito bem utilizado. Em 2020 retorno para entregar a van adaptada e o PediaSuit”, ressaltou o deputado.



O presidente da Apae, Odair Pereira, agradeceu o apoio e o empenho do deputado federal Márcio Alvino. “Muito feliz em saber que o deputado escolheu as Apaes como bandeira de trabalho. É muito difícil manter uma entidade como esta e sempre precisamos de parceiros e pessoas interessadas em auxiliar nas nossas atividades. Parabenizo o deputado pelo seu empenho”.



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá foi fundada em 26 de novembro de 1992 e é uma entidade beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educacional e saúde para pessoas com deficiência e seus familiares, sem fins lucrativos. Tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência preferencialmente intelectual, múltipla e de transtornos de espectro autista, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos. A Apae presta um atendimento especializado no resgate da autonomia, integridade física, mental e emocional.



Autoridades

Também participaram da atividade na Apae de Poá os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges e Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e os secretários municipais de Governo, Fernando Miranda, de Assistência, Edevaldo Gonçalves, de Educação, Humberto Martins, de Administração, Alexandre Provisor, de Cultura, Mário Sumirê, de Segurança, Carlos Setsuo, de Indústria, Ricardo Massa, de Transportes, Wilson Lopes e de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta.