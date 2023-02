APCD e CROSP realizam ação solidária para ajudar famílias do Litoral de SP

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD RMC) juntou-se ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) em uma ação especial de solidariedade e ajuda às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram o Litoral de São Paulo durante o Carnaval. As entidades vão mobilizar a classe odontológica de todo o Alto Tietê na arrecadação de doações que serão encaminhadas às pessoas que perderam tudo durante os alagamentos e deslizamentos de terra registrados especialmente nos municípios do Litoral Norte.

A ação voluntária está recebendo doações de água, alimentos não perecíveis, roupas, roupas de cama, além de itens de higiene pessoal. Também estão sendo arrecadados produtos de limpeza, sendo que o desinfetante é o item preferencial. As doações podem ser levadas diretamente até a sede regional do CROSP, localizada nas dependências da APCD em Mogi das Cruzes. O endereço é Rua Delphino Alves Gregório, 50, Mogilar.

"Esse é um momento que exige mobilização de todos e a classe odontológica também está fazendo a sua parte. A APCD Mogi das Cruzes e o CROSP estão juntos nessa ação solidária. Convidamos a todos que juntem-se a nós e façam suas doações", destaca o presidente da APCD de Mogi das Cruzes, Paulo Henrique Marques de Oliveira.

Mobilização dos consultórios

A APCD está sugerindo que os cirurgiões-dentistas do Alto Tietê mobilizem seus pacientes na ação. A ideia é que as pessoas levem as doações até os consultórios e que cada profissional encaminhe os itens arrecadados até a sede da entidade em Mogi das Cruzes.

"Vamos juntos formar uma corrente do bem a favor dos desabrigados e feridos nessa tragédia. A ação não tem prazo para acabar. Vamos nos mobilizar enquanto houver necessidade de apoio ao Litoral", conclui Paulo Henrique de Oliveira.