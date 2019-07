Baile de Inverno arrecadará recursos em prol dos Fundos Sociais do Alto Tietê

Convidados de toda a região participam do Baile de Inverno do Alto Tietê, no próximo dia 19, uma iniciativa realizada em prol dos Fundos Sociais de Solidariedade das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, com apoio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O Baile de Inverno será realizado no Complexo Educacional Mirambava, em Suzano, com música ao vivo do cantor Alex Constantino e participação especial do DJ Rodrigo Dantas. O convite custa R$ 100,00, com bebidas e jantar do Expresso Laguna Buffet.

Primeiro evento social idealizado pelo Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat, o Baile de Inverno visa estimular a confraternização entre os moradores da Região e também chamar a atenção para o trabalho realizado nas cidades. Aliás, parte dos recursos arrecadados com a venda de convites será destinada para os projetos sociais em desenvolvimento nos municípios.

A coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat, Larissa Ashiuchi, explica que a ideia do Baile de Inverno surgiu nas reuniões mensais realizadas pelo grupo, que buscou parcerias para executar a iniciativa e dar visibilidade para a causa social, a exemplo do que acontece com o Sabores do Alto Tietê, evento gastronômico promovido pelo Conselho e que já teve três edições.

“As equipes dos Fundos Sociais estão empenhadas na venda dos convites para o Baile de Inverno e a expectativa é de um grande evento, fortalecendo ainda mais a integração entre as cidades e demonstrando a importância do apoio de todos para os projetos que assistem às famílias que precisam de ajuda não só em momentos de necessidade extrema, mas de apoio para se colocar no mercado e ter uma renda. Temos iniciativas exemplares na Região”, destacou Larissa Ashiuchi.