Bom Prato de Ferraz terá cardápio especial de Páscoa

O Restaurante Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos que serve duas mil refeições por dia preparou um cardápio especial para a Páscoa e abrirá nesta sexta-feira (dia 29), sábado (30) e domingo (31) para atender os ferrazenses com comida nutritiva, de qualidade ao custo de R$ 1,00.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, esteve na unidade na manhã desta quinta-feira para conhecer o cardápio especial. São fornecidos 500 cafés da manhã; 1200 almoços e 700 refeições no jantar.

“Aqui é comida de qualidade a um preço acessível”, afirmou ele, durante visita à unidade de Ferraz, localizada na Rua Lourenço Paganucci, 155.

O cardápio está bem atrativo. Nesta sexta-feira (29) será servido moqueca de peixe e frango xadrez, mandioquinha na salsa e salada colorida com as sobremesas mini colomba Pascal e pudim de chocolate. Já no sábado, feijoada e couve refogada e a sobremesa será: laranja. Já domingo, o almoço terá peixada cremosa ao vinagrete e frango honey ao molho de alho, farofa de cebola crocante, salada nutritiva e fatuche com sobremesa de pavê de chocolate e bombom.

O Bom Prato é um programa do governo do Estado de São Paulo e funciona na unidade em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que dá uma contrapartida nas refeições servidas.

Por lá, as donas de casa Ignês Campolina e Luzia Dutra faziam a refeição: “Ocasionalmente venho aqui e sempre a comida é assim, maravilhosa”, afirmou Ignês. Embora já tenha almoço marcado com a família para o domingo de Páscoa, ela incentivou a quem não ter onde se alimentar passar por lá para desfrutar do cardápio especial.