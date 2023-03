Campanha arrecada mais de 1 tonelada de alimentos para famílias em São Sebastião

A campanha S.O.S Enchentes arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos para as famílias atingidas pelas enchentes em São Sebastião.

Ação é uma parceria entre Radial Transportes, colaboradores, empresas parceiras e passageiros. O trabalho rendeu cerca de 100 cestas básicas, mais de 20 pares de calçados, cerca de 30 peças de roupas de cama, mesa e banho, diversos itens de higiene e aproximadamente 500 peças de roupas em bom estado.

O objetivo das empresas parceiras é organizar a divisão conforme a necessidade de cada região. A Radial Mais Transporte disponibilizará um veículo para realizar as entregas. As primeiras cidades a serem contempladas serão: Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

Os itens ficarão no Fundo Social de cada cidade onde serão destinados aos bairros que mais sofreram com os desastres das chuvas. Em seguida, partirão para o Fundo Social de São Sebastião para finalizar as entregas.

Os interessados podem doar até dia 10 de março para deixar em um ponto de coleta. Em cada ponto terá uma caixa com a divulgação da campanha “S.O.S Enchentes”.

Para mais informações, acesse o Instagram da empresa organizadora, instagram.com/oficialradial/

PONTOS DE COLETA

Nas cidades, é possível deixar as doações nos pontos de coleta. Em Mogi das Cruzes, os passageiros podem deixar itens no Terminal Estudantes, Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, Terminal Central e Terminal Imigrantes.

Os pontos de Suzano são na Loja Onpag, dentro do Terminal Norte de Suzano, Terminal Norte de Suzano e no Terminal Cidade Edson. Já em Arujá, é no Terminal Rodrigo Barreto.

Poá tem espaços de arrecadação na Loja Onpag, Terminal Kemel e no Terminal Ayrton Senna. Ferraz de Vasconcelos tem dois pontos de coleta, na Loja Onpag e no Terminal Central. Salesópolis recebe no Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria.