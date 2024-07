Candidatura de Eduardo Boigues à reeleição será homologada neste sábado

A candidatura à reeleição do prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Eduardo Boigues, será homologada neste sábado (20/7), durante convenção administrativa e festiva do PL, a partir das 18h. O evento será realizado no Ginásio Municipal de Esportes “Sumiyoshi Nakaharada” (rua Santa Rita de Cássia, 173 - Vila Japão) e deve reunir cerca de 600 pessoas.

Durante o encontro partidário, Boigues vai anunciar o nome que vai compor a chapa majoritária ao seu lado nas eleições municipais deste ano - algo que vem causando grande expectativa na cidade. O delegado, que tem alta aprovação em governo e que ganhou em primeiro turno em 2020, adianta, tão somente, que o vice é filiado a um dos 13 partidos que compõe a coligação que defende sua recondução ao Poder Executivo de Itaquá.

A aliança em torno de Boigues é formada por PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB, PSB, União Brasil, Republicanos, Cidadania e PMN, sendo a maior de Itaquá e uma das maiores do Alto Tietê e do estado de São Paulo.

Na Convenção, o prefeito vai apresentar os 180 pré-candidatos a vereador da frente ampla e que vão defender sua reeleição nas ruas da cidade na campanha eleitoral, que tem início, oficialmente, em 16/8.

Também são esperadas no evento de amanhã correligionários, lideranças locais e nacionais e presidentes dos partidos coligados ao PL em Itaquá.

“Para melhorar o que precisa e continuar o que está bom” é o mote de pré-campanha do delegado, que, neste pleito, vai apostar nas entregas que fez nos últimos quatro anos para convencer o eleitor a mante-lo à frente de uma das cidades mais populosas do Alto Tietê - 370 mil habitantes, segundo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Hoje, Itaquá está num outro patamar, graças ao trabalho deste time que montei, de uma equipe comprometida com entrega e em servir à população. A ideia é darmos continuidade a tudo o que está sendo feito de melhor na cidade e fazer o que ainda precisa ser feito. Aqui, o povo de Itaquá sempre é colocado em primeiro lugar”, salienta Boigues.