Uma carreta tombou na madrugada desta terça-feira (4) e bloqueou a rodovia Presidente Dutra, pista sentido Rio de Janeiro na altura de Santa Isabel. O veículo transportava toneladas de azeite de oliva.

No km 185, o tráfego flui pela faixa da esquerda. A pista expressa está interrompida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que acompanha as estradas da região, a equipe está no local e registrou uma vítima leve, encaminhada ao Pronto Socorro.