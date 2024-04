Casa da Mulher atende quatro casos de violência doméstica em Ferraz

A Casa da Mulher completa hoje (25/04) um mês de funcionamento desde a sua inauguração. Até o momento, quatro casos de violência doméstica chegaram até a unidade, que prestou assistência e deu o encaminhamento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Além de dar assistência e apoio psicológico, jurídico e com assistente social, a Casa da Mulher construída pelo governo estadual em parceria com o município procura ser um ponto de apoio às mulheres ferrazenses com diversas outras atividades culturais como aulas de ritmos, ginástica, trabalhos manuais e o ‘Emprego Agora’ com um balcão de empregos para encaminhar as mulheres ao mercado de trabalho.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal é outro serviço importante que dá apoio às ações do serviço, pois o grupo é sempre acionado nos casos de violência, apoio e segurança às vítimas.

Para fortalecer ainda mais as ações na Casa da Mulher Ferrazense, na próxima segunda-feira (dia 29/04), representantes do Ministério Público, Defensoria Pública; GCM; Secretaria de Assistência Social e a Coordenadoria da Mulher se reúnem para definir novas ações de trabalho na Casa da Mulher. O encontro ocorre a partir das 14 horas na própria unidade.

O novo prédio tem layout moderno e está equipado para as necessidades de atendimento com diversas salas de atendimento, brinquedoteca, recepção e sala culinária. O funcionamento éá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para ser referência com apoio jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência, além de ser um local para discutir e planejar políticas públicas voltadas a elas. Atividades culturais e uma extensa programação das mais diversas áreas são realizadas para valorizar a mulher ferrazense.

A Casa da Mulher Ferrazense está localizada na Rua Dom João VI, número 551, no Jardim Ferrazense e funciona no mesmo terreno onde está localizado o Centro Administrativo Prefeito Valdemar Marques de Oliveira, o Dema.