Casa da Mulher Paulista de Ferraz realiza ação do Dia das Mães

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense homenageia todas as mamães do município com uma super programação nesta quarta-feira, dia 8 de maio, a partir das 9 horas.

Haverá ginástica, aulas de ritmos e ações especiais do Procon; Balcão de Emprego e ainda uma roda de conversa com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para promover um dia diferente.

Todas as mamães são as convidadas especiais destas atividades até às 14 horas. Haverá uma rodada de conversa sobre violência contra a mulher com a delegada responsável pela DDM do município.

A coordenadora da Mulher, Adriana Trajano, convidou todas as mulheres a conhecerem o novo espaço inaugurado há mais de um mês e que está desencadeando algumas ações voltadas às mulheres.

Alguns serviços já estão funcionando como o atendimento com psicóloga, atendimento jurídico e assistente social, além de aulas especiais como dança, ginástica e trabalhos manuais. A Casa da Mulher Paulista Ferrazense está localizada na Rua Dom João VI, 551, no Jardim Ferrazense. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.