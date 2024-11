Castelo Zenker recebe exposição comemorativa do artista Fabrício Augusto

Embalado por músicas brasileiras com o DJ Jaylessa, a exposição “Trajetos e Trajetórias: uma Década de Fotografia” do fotógrafo e documentarista Fabrício Augusto foi marcada pela leveza do olhar do artista em 30 quadros que traduz o seu trabalho em diversas vivências. O evento ocorreu no último sábado (09), no Centro Cultural Castelo Zenker, no Jardim Castelo, na presença de centenas de munícipes.

Ferrazense nato, Fabrício Augusto começou muito novo no mundo fotográfico. A princípio, o mesmo inicia a sua caminhada registrando ruas e o seu desdobramento entre cidade e sociedade, portando apenas um celular, instrumento que o acompanhou no primórdio do seu trabalho. Aos poucos, foi ganhando destaque pelo seu olhar peculiar e começou acompanhando grupos teatrais e de dança, para realizar registros das apresentações.

Com a influência do teatro, sua paixão pela fotografia de palco e shows o levou a trabalhar com artistas nacionais renomados, como: Criolo, Emicida, Tássia Reis, LuedjI Luna, Gilsons, Letrux, Bia Ferreira, Bruno Capinan, Jorge Aragão, entre outros, já enquanto morou no Canadá trabalhou e fotografou artistas internacionais como a banda colombiana INDUS, Sonic Griot e Matt Somber.

Vale salientar que esta exposição é a primeira a ser exposta (por um artista local) após a revitalização do Castelo Zenker, prédio que passou décadas abandonado e que desde 2021 passou por um processo de revitalização, no qual foi oficialmente entregue em julho de 2024.

A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Rodrigues, ovacionou o evento. “Estou emocionada com tudo que vi e ouvi do fotógrafo Fabrício Augusto. Ele conseguiu traduzir em fotos tudo aquilo que viveu em sua profissão nesta última década. Quero aproveitar para convidar a todos que possam vir apreciar esta riqueza de exposição”, disse Ana Rosa.

A exposição “Trajetos e Trajetórias: uma Década de Fotografia” ficará exposta até o dia 23 de novembro, funcionando de segunda a sábado, das 14 às 17 horas, com entrada gratuita e livre para todas as idades.

O Centro Cultural Castelo Zenker está situado na Rua do Castelo, 25, no Jardim do Castelo.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.