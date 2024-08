Centro Esportivo do Bunkyo está pronto para o Tanabata Matsuri, que acontece neste fim de semana

O Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes já está pronto para receber o tradicional Tanabata Matsuri, o festival das estrelas, neste final de semana, dias 17 e 18, das 10 às 22 horas no dia 17 (sábado) e das 10 às 21 horas no dia 18 (domingo).

A infraestrutura do festival já está montada, com estandes para negócios, como o do Bunkyo Empresarial com mais de 30 empresas de diferentes segmentos, prestadores de serviços, automotivos e maquinários agrícolas, bazaristas e mini-shopping, palco com área coberta para descanso, ampla praça de alimentação e diversos boxistas que vão oferecer os mais diferentes pratos orientais.

O festival também vai oferecer Vila Cultural com oficinas japonesas, cerimônia de tooro nagashi sábado e domingo, shows de danças, taikos e música japonesa, exposição de produtos e venda de importados. A Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas apoio o evento por meio do Programa de Ação Cultural (ProAc).

O Tanabata Matsuri vai acontecer na Avenida Japão, n 5919, Porteira Preta, em Mogi das Cruzes. Ingressos e estacionamento podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.bunkyo.com.br/tanabata ou na bilheteria nos dias de evento. Crianças até 7 anos, acompanhadas de adulto pagante, entram de graça.

Outras informações pelo site https://bunkyo.com.br/tanabata/ ou pelo telefone/Whatsapp (11) 4791-2022