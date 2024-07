Coligação 'Meu Partido é Arujá' lança Luis Camargo à reeleição

A coligação ''Meu Partido é Arujá" oficializou Luis Camargo (PSD), o Dr Camargo, como pré-candidato à reeleição em Arujá., durante convenção realizada na manhã deste sábado (27) na Associação Cultural Kaikan, no Jordanópolis, que reuniu mais de mil pessoas. Rodolfo Machado (PL) foi nomeado como o pré-candidato a vice.

"Sempre disse que meu partido é Arujá, porque sozinhos não fazemos nada, e é por causa disso que tem dado certo. Mas ainda há muito o que fazer. Temos muitos outros capítulos para escrever na história de Arujá", disse Luis Camargo

Aclamado pelo público presente, como os 134 pré-candidatos ao Legislativo arujaense, população e representantes dos dez partidos coligados à chapa majoritária, Camargo, que é prefeito, firmou sua pré-candidatura à reeleição e a de seu pré-candidato a vice, bem como os nomes que concorrerão na chapa de vereadores. No palco, além de Clau Camargo e da esposa de Rodolfo, Larissa Moya, também marcaram presença o secretário estadual de Viagens e Turismo, Roberto de Lucena, e o deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.

Autoridades políticas enviaram mensagens, exibidas em um telão, como o vice-governador Felício Ramuth, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o Boy, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado (PL), deputados federais Márcio Alvino (PL), Saulo Pedroso (PSD), e os estaduais Márcio Nakashima (PDT) e Caio França (PSB).

Em seu discurso, Camargo ressaltou o papel fundamental do servidor, que é, literalmente, "servir a população", destacando o compromisso da aliança para com o município. Ele relembrou ainda, emocionado, as suas origens e início da trajetória política. "Uma vez que entramos na vida pública, há que se ter em mente que o objetivo tem que ser sempre melhorar a vida das pessoas e fazer a diferença, senão não há sentido em nada do que fazemos. São anos de muito trabalho e ainda há muito o que ser feito", ressaltou.

Clau Camargo também discursou em apoio às 47 pré-candidatas ao Legislativo pela coligação e enalteceu a participação do público feminino no processo eleitoral. "A presença da mulher é cada vez mais importante, porque a política tem o poder da transformação social", pontuou.

Rodolfo Machado, que teve sua pré-candidatura anunciada como vice de Camargo, comentou a experiência quando foi secretário de Serviços de Arujá e o conhecimento sobre as necessidades da população, por percorrer todos os cantos da cidade. Ele reforçou que veio para somar e unir forças em prol da qualidade de vida da população. "Para mim é uma honra fazer parte desse time. E eu carrego comigo as palavras que o Dr Camargo me disse uma vez: de que, sempre que tivermos que tomar uma decisão é preciso, primeiro, se colocar no lugar das pessoas. Para mim, esse é um governo da empatia", finalizou.

Biografia Rodolfo Machado

Casado com Larissa Moya, pai de dois meninos, há 24 anos atuando no Poder Público, Rodolfo Machado é graduado em Gestão em Serviços Públicos e Educação Física, tem 43 anos de idade e já passou por diversos setores como chefe de gabinete de vereador na Câmara Municipal de Guarulhos (2007 a 2009) e assessor de gabinete no Legislativo (2001 a 2005), diretor de Esporte na Prefeitura (2006 a 2007), secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano na Prefeitura (2009 a 2016), assessor legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Prodesp, no Poupatempo do Estado de São Paulo, como gestor de unidade (2019 a 2020).

Participou também do Seminário de Estratégias de Campanhas Eleitorais pela The George Washington University – EUA e Observador do Ministério do Esporte do Campeonato Mundial Universitário em Belgrado – Sérvia. Como secretário de Serviços de Arujá teve como destaque os trabalhos de zeladoria e diversas benfeitorias na cidade, incluindo várias obras de grande relevância no município.