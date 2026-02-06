Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana

Grupo de Trabalho aborda soluções técnicas, plano integrado e apoio mútuo entre os municípios, incluindo o compartilhamento de maquinários

06 fevereiro 2026 - 17h05Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/Condemat+)

As fortes chuvas que atingiram as cidades do Alto Tietê e região na última semana foram pauta da primeira reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Drenagem do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), realizada na quarta-feira (04/02). O encontro entre as cidades reforçou a compreensão sobre os desafios relacionados ao escoamento das águas e a cooperação técnica para soluções estruturantes, que vão além dos limites de cada município.

Além do debate técnico, a reunião também destacou a importância do apoio mútuo entre as cidades, incluindo o compartilhamento e o empréstimo de maquinários e equipamentos operacionais, estratégia que tem contribuído para dar respostas mais rápidas e integradas diante de demandas emergenciais e ações preventivas, fortalecendo a atuação conjunta da região.

Coordenado por Samuel Oliveira, secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, e Adriano Panão, secretário em Poá, o grupo tem entre as prioridades o acompanhamento técnico da elaboração do Plano Diretor Regional de Drenagem. A atuação inclui o apoio aos municípios no levantamento e na consolidação de dados para avançar na atual fase diagnóstica do plano, assegurando que o instrumento reflita as realidades locais e sirva como base técnica para a captação de recursos e futuras intervenções.

Os municípios consorciados compartilham desafios semelhantes, como o crescimento urbano acelerado, a ocupação histórica de áreas de várzea, a impermeabilização do solo e sistemas de drenagem que, em muitos casos, não acompanharam esse desenvolvimento ao longo dos anos. Soma-se a esse cenário a intensificação dos eventos climáticos extremos, com volumes de chuva cada vez mais concentrados em curtos períodos, o que impõe pressão adicional sobre a infraestrutura urbana regional.

Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho, Samuel Oliveira, a atuação regional é essencial. “A drenagem urbana não pode ser tratada de forma isolada. Quando olhamos para as bacias hidrográficas, entendemos que o que acontece em um município impacta diretamente os demais. Nosso foco é trabalhar com dados, planejamento e articulação institucional para construir soluções consistentes e de longo prazo”, destacou.

O empenho regional permite diagnósticos conjuntos e maior capacidade institucional para buscar recursos, como é o caso do próprio Plano Diretor Regional de Drenagem da Sub-Bacia Alto Tietê Cabeceiras, que abrange os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano, viabilizado por meio de financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Paralelamente, o Condemat+ mantém diálogo permanente com o Governo do Estado de São Paulo, especialmente com a SP Águas e a Defesa Civil Estadual, acompanhando cronogramas, identificando gargalos operacionais e fortalecendo parcerias. Essa articulação já resultou em ações conjuntas relevantes, como o desassoreamento do Rio Tietê e o apoio a iniciativas locais de limpeza de rios e córregos, reforçando o compromisso regional com soluções técnicas e duradouras para a drenagem urbana.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, os eventos climáticos atípicos e as chuvas cada vez mais intensas impõem desafios que não respeitam limites geográficos. “O consórcio trata esse tema com a seriedade e a urgência necessárias, fortalecendo a cooperação entre os municípios e priorizando o apoio técnico àqueles que sentem esses impactos de forma mais intensa. Nosso compromisso é avançar de maneira conjunta e com responsabilidade regional”, afirmou.

