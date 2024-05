Condemat+ inicia implementação da Transformação da Saúde Digital

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) dá a largada para a Transformação Digital do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. A Câmara Técnica de Saúde realizou nesta sexta-feira (10), a reunião inaugural do grupo técnico de trabalho que conta com profissionais de todos os municípios consorciados. O grupo articulará as ações que são promovidas hoje e discutirão os projetos que ainda podem ser implementados de maneira regionalizada.

O evento teve a participação de grandes nomes do setor, incluindo a superintendente do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro, a assessora técnica de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, Cristina Balestrin, e a assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP), Claudia Meirelles.

A Saúde Digital é uma realidade cada vez mais presente nas administrações públicas. Implementar sistema e ações que ampliem esses trabalhos é uma necessidade para o desenvolvimento de uma saúde mais moderna e qualificada.

“Há uma grande articulação entre os entes, o Governo Federal, o Estado e os municípios, que trarão suas experiências para fortalecer a transformação digital. Hoje estamos na fase de diagnóstico para ter um planejamento do que é preciso fazer. Esse movimento, iniciado hoje com o grupo técnico, é muito importante, pois coloca todas as cidades, independente do porte, em pé de igualdade”, analisou a coordenadora da CT de Saúde, Adriana Martins, secretária de Saúde de Guararema.

A superintendente do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo reforçou que a transformação digital fará com que a forma de fazer saúde mude em todo País. “A Saúde Digital é de uma importância enorme e não vamos medir esforços para que tudo possa acontecer, mas isso só será possível se vocês abraçarem esse projeto e fazerem acontecer lá na ponta. União, Estado e municípios, só se faz saúde com esses três entes unidos no mesmo intuito de cuidar da saúde do povo brasileiro”, disse.

De acordo com a assessora técnica de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, a saúde digital tem metas estabelecidas, como a ampliação e diversificação de atendimentos, aumento de ações de prevenção, e a oferta de um novo modo de acesso e interação com os serviços. “Temos que estar dimensionados, em que pese o fato das particularidades regionais e locais, mas as pautas e os objetivos são conjuntos, temos que estar absolutamente alinhados nesse sentido”, apontou.

A assessora técnica do COSEMS/SP destacou que a saúde digital vai trazer benefícios para o poder público e os pacientes. “A saúde digital é um quesito irreversível. O SUS vai mudar para melhor, porque transformar digitalmente vai significar, na largada, a ampliação do acesso das pessoas aos serviços e redes de saúde, vai mudar que cada pessoa vai ser dono da própria história, no sentido que poderá carregar seu histórico, independente do lugar que esteja”, ressaltou.