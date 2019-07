CPTM recebe doações para Campanha do Agasalho até a próxima segunda-feira

Os passageiros podem doar roupas de frio nas estações da CPTM até segunda-feira (15). As peças serão recolhidas para serem encaminhadas ainda neste inverno aos Fundos Sociais de Solidariedade dos municípios e ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP).

A coleta é para contribuir com a Campanha do Agasalho, iniciativa do FUSSP em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade civil. A ação é válida em todo o Estado e a arrecadação em outros pontos vai ocorrer até 22 de setembro.

Na CPTM, passageiros podem doar em todas as 94 estações, onde foram colocadas caixas para receber as doações. São aceitos agasalhos, cobertores, sapatos, entre outras peças, em boas condições de uso. Em 2018, a CPTM arrecadou quase 97 mil peças. Em 2017, foram cerca de 70 mil itens recebidos.

As doações são encaminhadas para entidades assistenciais, hospitais, albergues da capital e de todos os municípios de São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.