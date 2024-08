Dicas práticas para alcançar metas financeiras

Todos nós sabemos que estabelecer e alcançar metas financeiras pessoais é importante para proporcionar uma estabilidade e a execução ao longo prazo. Mas, você sabia que 92% dessas metas nunca saem do papel? É o que indica um estudo realizado na Universidade de Scranton, nos Estados Unidos.



De acordo com André Minucci, mentor de empresários, isso acontece, pois, a maioria das vezes essas metas são estabelecidas sem um planejamento claro ou sem o compromisso essencial. Confira as dicas que podem ajudar você atingir suas metas financeiras de forma eficiente e decisiva.

1. Tenha um objetivo claro:

Importante ter como o primeiro passo um objetivo claro e específico. Em vez de pensar em uma meta abrangente, como "preciso guardar dinheiro", detalhe quanto você gostaria de economizar e até quando? Por exemplo, "vou guardar R$ 5.000 em um ano" é uma meta mais explícita. Isso auxilia a ver o que você almeja a alcançar e contribui para um planejamento.

2. Elabora um planejamento

Após definir seu objetivo é importante desenvolver um planejamento mais aprofundado. Observe cada parte fundamental para alcançar uma meta e determine um calendário para cada uma delas. Distribua o objetivo maior em metas menores, com isso, o processo se torna menos duvidoso e sim faz com que a pessoa comemore pequenas conquistas ao longo do seu caminho.

3. Mantenha um orçamento

Manter uma base de orçamento também é importante para a conquista financeira. Mas como fazer isso? Comece avaliando o que você está gastando e analise as suas despesas atuais, assim terá uma visão ampla do que pode cortar.

Muitas vezes são gastos desnecessários, que poderá incluir em metas financeiras. Minucci indica o uso de alguns aplicativos de finanças pessoais ou planilhas para checar as suas despesas, seguro que esteja na direção certa conquistar suas metas.

4. Faça um bom investimento

Faça acontecer de maneira eficiente para assegurar que você esteja firme economizando para suas metas financeiras. Estude e avalie a possibilidade de fazer um investimento com transferências automáticas do seu salário, analise as vantagens e os bons retornos. Isso afasta a vontade de querer gastar o dinheiro que deveria ser aplicado e ajuda a manter o emprenho com suas metas.

5. Analise o processo

Um processo muito importante é sempre conferir as suas metas para manter o incentivo e a produtividade de querer sempre mais. Organize um momento do seu tempo para revisar as suas conquistas e ajustar caso necessário. De acordo com André, um processo ideal é identificar as dificuldades e desenvolver métodos para superar. “Importante entender que é normal alinhar as metas conforme a situação financeira muda”, orienta.

6. Comunicação

A importância de um treinamento de comunicação é essencial, especialmente quando se fala em metas financeiras. A habilidade de comunicar de forma clara e objetiva pode determinar o sucesso, tanto da gestão financeira, quanto no trabalho em equipe.

7. Estude sobre finanças

Para Minucci é essencial estudar bastante sobre finanças. Quanto mais você souber, melhores são as medidas que poderá tomar, além de ler livros e seguir especialistas em finanças, para aperfeiçoar seu conhecimento.

8. Motivação

A motivação é um fator fundamental para conseguir lidar com as metas financeiras. Por isso, observe as vantagens que você adquiriu ao alcançar suas metas, desde simples até a de longo prazo, como: conseguir comprar uma casa, organizar viagens, ter uma estabilidade financeira.

Ao seguir essas dicas, você estará mais bem organizado para definir as suas metas financeiras pessoais tornando cada item em realidade, “basta se organizar, realizar um bom planejamento e colocar tudo em prática”, finaliza Minucci.