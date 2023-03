Empreendedores de Ferraz são orientados sobre golpe de falsas correspondências

Os microempreendedores individuais de Ferraz de Vasconcelos devem ficar atentos à falsas correspondências que chegam aos seus endereços por e-mail, telefone ou pelos Correios com falsas cobranças.

Pelo menos três casos de golpes envolvendo empreendedores que tem um negócio é registrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz toda semana.

Recentemente, um caso assim veio à tona e chegou ao conhecimento da pasta. Uma empreendedora que já tinha dado baixa em seu registro de MEI em dezembro do ano passado recebeu uma cobrança no valor de R$ 288,98. O suposto débito é referente a taxa única associativa.

O coordenador da Secretaria de Desenvolvimento, Thiago Severo explicou que, a única preocupação que o empreendedor deve ter é com a contribuição mensal do DAS (Documento de Arrecadação Simples), calculada com base no salário-mínimo. Em caso de dúvida, a recomendação é buscar orientações junto à Prefeitura de Ferraz.