Escritor Marcelo Barbosa estreia neste domingo o seu primeiro filme "Escritor da própria vida"

O escritor Marcelo Barbosa lança oficialmente neste domingo (24/11) o seu primeiro filme “Escritor da própria vida”, uma media-metragem que deu vida aos livros “Favela no divã”, uma trilogia que conta a sua história como morador de uma das principais favelas de São Paulo, em uma narrativa que mescla autobioagrafia e ficção e traz à tona os desafios de viver de perto com a violência, criminalidade e falta de oportunidades.

O filme “Escritor da própria vida” terá estreia no Festival de Cinema de Ferraz de Vasconcelos, às 18 horas, na Praça do Centro de Convenções, na Avenida Brasil, 1807, centro. “Estou muito feliz e ansioso para apresentar este projeto, resultado de meses de trabalho. O filme é mais do que uma autobiografia, é uma maneira que encontrei para mostrar às pessoas que podemos vencer as dificuldades, nos manter no caminho correto e superar as nossas crenças limitantes de que não merecemos o melhor só porque nascemos ou moramos em uma favela”, ressalta Marcelo Barbosa.

Trilha sonora especial

O filme também conta com a participação especial do rapper ferrazense Ratho ZL, que aceitou o convite do Marcelo para escrever a trilha sonora do media-metragem. A música fala sobre problemas sociais e uma mudança de vida através dos estudos. “Quando recebi o convite do Marcelo para participar do projeto, ele me disse que a nossa vida é um livro escrito por outras pessoas, onde essa escrita pode ter influências positivas ou negativas em nossa vida, e me deixou livre para me inspirar na composição”, lembrou o rapper.

Na música, Ratho ZL fala ainda sobre o registro de pobreza e injustiça vivenciado por Marcelo Barbosa, na favela, que foram fatores predominantes para mudar os capítulos do seu livro da vida e reescrever capítulos, e uma nova história. “Observei que as minhas experiências formariam uma boa ideia de roteiro para um produto de audiovisual que poderia ainda inspirar novos comportamentos, essa é a ideia que reforcei com o Ratho ZL e a expectativa de mensagem do filme”, antecipou Marcelo.

A faixa do mesmo nome do filme, foi disponibilizada gratuitamente no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na última quarta, 20. Os interessados podem acessar a plataforma online do Escritor Marcelo Barbosa, e procurar pela música temáticaou acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=DJteHN_jyV4

O filme “Escritor da própria vida” é um dos produtos de audiovisual do escritor Marcelo Barbosa, para que as escolas da região cumpram a Lei nº 13.006, de 2014, que inclui filmes nacionais dentro dos currículos escolares. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo do Brasil, Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos e a Secretaria de Cultura e Turismo.