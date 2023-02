Estado envia ajuda humanitária a cidades atingidas pelas chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou ajuda humanitária a Itaquaquecetuba e ofereceu assistência a Ferraz de Vasconcelos depois dos danos provocados pelas fortes chuvas e alagamentos nas últimas semanas.

Logo na primeira semana de fevereiro, dia 2, Ferraz decretou situação de emergência e entrou com processo de homologação. Um dia depois, em Mogi das Cruzes também houve decreto que segue orientação estadual.

Das cidades do Alto Tietê, Itaquá foi a única a receber assistência humanitária com 100 cestas básicas, 120 kits dormitório, 100 kits de limpeza, totalizando 640 itens. Depois das chuvas, o município ainda foi instruído pelo Estado com os procedimentos para decretar situação de anormalidade, mas até o momento não houve oficialização.

Segundo a Defesa Civil Estadual, as condições climáticas para os próximos dias são de calor, que somado com a entrada da umidade do oceano criará condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo granizo. Como não são descartados momentos de tempestade, ressaltaram que as consequências podem continuar.

VISTORIA

A Defesa Civil de São Paulo vistoriou Ferraz e Itaquá, nos dias 4 e 8 de fevereiro, respectivamente. No primeiro município, após a vistoria, houve mudança no nível de ‘atenção’ para ‘alerta’, até que sejam cumpridas as ações preventivas. Ainda não houve divulgação de como deverá ficar o segundo município.

ALTO TIETÊ

Entre as outras cidades da região, Santa Isabel e Itaquá receberam ações preventivas e obras recuperadas, por meio de convênio, em 2019 e 2021, respectivamente.