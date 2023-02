Evento em Ferraz apresenta ciclo de ações para empresários

Uma parceria inédita da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Senai, Sebrae e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) irá levar capacitação e assessoria para os empresários de Ferraz de Vasconcelos. A ação é focada para o setor da indústria e empresários de pequeno porte e faz parte da Jornada de Transformação Digital. O evento de apresentação aconteceu na manhã desta terça-feira, 31, no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec).

Essa jornada compreende um ciclo de ações com as entidades parceiras na qual as indústrias passam por consultorias, treinamentos, diagnóstico e treinamento para que passem pela digitalização, com a adesão de tecnologia.

Quem aderir à jornada contará com o Agente Local de Inovação (ALI) na qual um profissional irá até a empresa para entender os problemas e as oportunidades para que haja modernização e aumente o índice de produtividade, com melhoria tecnológica.

Esta é a primeira vez que os empresários recebem uma ação como esta. O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento, Daniel Balke, participou do evento e destacou a importância da modernização das empresas e no olhar ampliado diante dos desafios globais.

“Ter parceiros tão importantes como estes vai fazer a diferença na vida econômica da cidade. São técnicos experientes e que irão levar as nossas empresas para um novo patamar”, frisou.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara, Hordilei Martins, o Mineiro, a gerente regional do Sebrae, Giovanda Figueirooa, do diretor do Senai do Alto Tietê, Wilian Diógenes Batista, do diretor do Senai, Ulisses Vieira de Morais.