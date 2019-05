Expresso Aeroporto da CPTM passa a funcionar aos finais de semana e feriados

Nas comemorações do aniversário da CPTM, os moradores de Guarulhos e passageiros do Aeroporto Internacional ganharão mais opções de viagens. A partir deste sábado (25), o serviço Expresso Aeroporto, trem direto entre as estações Luz e Aeroporto-Guarulhos, passará a operar nos finais de semana e feriados.

Serão três horários por dia, em cada sentido, no percurso que é feito em cerca de 35 minutos. O passageiro economiza pelo menos 20 minutos de tempo em relação à viagem de carro. Os trens partirão da Estação Aeroporto-Guarulhos às 7h05, 12h05 e 17h05. Já as viagens da Estação da Luz iniciarão às 8h, 13h e 18h.

Lançado em outubro do ano passado, o serviço Expresso Aeroporto oferecia viagens de segunda a sexta-feira. Os horários de partida durante a semana, ocorrem às 9h, 11h, 13h, 15h e 21h, embarcando na Estação Aeroporto-Guarulhos. Na Estação da Luz, os trens saem às 10h, 12h, 14h, 16h e 22h.

O bilhete do Expresso Aeroporto custa R$ 8,60 e deve ser comprado com dinheiro nas bilheterias da Estação Luz ou Aeroporto. Para mais informações visite o site da CPTM: http://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/Pages/Informacoes-de-Viagem.aspx

Aniversário da CPTM

Maior operadora de transporte de passageiros ferroviários da América do Sul, a Companhia completa 27 anos no próximo dia 28. Por dia, são transportados três milhões de passageiros. Para se ter ideia, os trens que atendem as sete linhas percorrem o equivalente a 80 mil quilômetros, ou duas voltas entorno da terra, diariamente. São cerca de 2.850 viagens realizadas todos os dias. A CPTM possui 273 km de extensão de vias e 94 estações distribuídas em 23 municípios e conta com oito mil colaboradores trabalhando em período integral.