Feira Decola Jovem acontece nesta quinta-feira (20)

A terceira edição da Feira do Estudante Decola Jovem será realizada no próximo dia 20 de junho (quinta-feira), das 8h às 20h, no salão social do Clube de Campo, em Mogi das Cruzes. O lema dessa ação é quebrar barreiras e construir oportunidades.

O evento é aberto ao público e a expectativa é que 5 mil alunos do Ensino Médio de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis passem pela feira, que conta com 17 stands de universidades, cursos técnicos e de idiomas e oportunidades de emprego.

Assim como nos anos anteriores, serão sorteadas bolsas de estudos 100% integrais. A iniciativa, uma realização do mandato da vereadora Malu Fernandes, com apoio da Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, instituições de ensino e empresas da região, tem como principal objetivo auxiliar os jovens na escolha por uma graduação e, consequentemente, uma carreira. “A terceira edição da feira ‘Decola Jovem’ está com uma programação ainda melhor, com o propósito de conectar a juventude mogiana com sua vocação acadêmica e profissional e demonstrar para a nossa comunidade que a educação é o único caminho para a transformação", destaca a vereadora Malu Fernandes.