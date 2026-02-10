Ferraz abre incrições para a Educação de Jovens e Adultos em Ferraz

As aulas já se iniciaram na rede municipal de ensino na última segunda-feira (09), mas a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos segue com as inscrições abertas para a Educação para Jovens e Adultos (EJA) em quatro escolas municipais da cidade.

A EJA é destinada a maiores de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e a partir dos 18 anos que não finalizaram o ensino médio. As aulas são realizadas no período noturno e na rede municipal contempla do 1º aos 9º anos, sendo que na rede estadual se estende para as demais séries.

Para se inscrever é importante procurar uma das unidades escolares participantes do programa, sendo elas: Helmuth Herman Hans Louis Baxmann, Professor Ruy Coelho; Halim Abissamra; e Nurimar Martins Hiar, tendo em mãos o documento original com foto, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

“Queremos que cada vez mais ferrazenses tenham acesso a Educação e a escolaridade, a Educação de Jovens e Adultos é uma porta enorme para um mundo de descobertas”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.